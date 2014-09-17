Україна може отримати $8-12 млрд від приватизації титанових підприємств - експерти

Україна в разі відновлення повного контролю над підприємствами титанової галузі, якими зараз керує менеджмент Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, може отримати 8-12 млрд дол. до бюджету від продажу цих підприємств на відкритих аукціонах.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор компанії «Аналітична група Da Vinci AG» Анатолій Баронін.

«За оцінками, продаж підприємств на відкритих приватизаційних аукціонах дасть змогу залучити до державного бюджету від 8 до 12 млрд дол.», - сказав Баронін.

Він розповів, що до списку підприємств титанової галузі входять: Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК), "Сумихімпром", Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і «Кримський Титан».

При цьому Баронін зазначив, що для приватизації підприємств державі необхідно відновити повний контроль над раніше орендованими Group DF підприємствами (Іршанський і Вільногірський комбінати), а також розслідувати законність продажу групі «Кримського Титану» і передачу контролю управління над ЗТМК і «Сумихімпромом».

«Повернення активів у держвласність є важливим не тільки з точки зору майбутнього продажу, потрібно також враховувати те, що контроль над цими підприємствами було отримано бізнесменом Фірташем далеко не легітимним шляхом і за активної участі представників минулої влади», - зазначив експерт.

За його словами, претендувати на ці активи можуть дві світові компанії - австралійсько-британська Rio Tinto і китайська Baoji Titanium, які мають значні кошти для їх купівлі і модернізації. При цьому, за словами Бароніна, для залучення в титанову галузь великих компаній продаж потрібно організувати на чесних відкритих аукціонах, щоб не було елементів корупційності, які дають змогу приватизувати підприємства під конкретного покупця.

З його думкою погодився присутній на прес-конференції віце-президент Центру дослідження корпоративних відносин В'ячеслав Бутко. Він підтвердив потенційну можливість отримання до держбюджету до 12 млрд дол. у разі продажу підприємств титанової галузі на відкритих аукціонах за умови, що єдиним критерієм визначення переможця буде найвища з цін, запропонованих учасниками аукціону. При цьому Бутко наголосив, що держава може залишити підприємства титанової галузі у своїй власності, проте вона не має коштів для їх розвитку, а чиновники не довели свою управлінську ефективність.

«Ще шотландський економіст Адам Сміт писав:« Держава - найгірший власник». На жаль, у випадку з Україною це підтверджується», - зазначив Бутко.

Керуючий партнер Da Vinci AG Андрій Колпаков розповів, що Україна входить до десятка країн із запасами і потужностями з переробки титанової сировини, однак через неефективне управління підприємствами за останні кілька років втратила значну частку продажів на світовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Кримський Титан», яка входить в Group DF, відмовляється підкорятися рішенням уряду України про повернення у державну власність Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, термін оренди яких закінчився 5 вересня.

На думку політолога Тараса Березовця, контроль структур Фірташа над підприємствами хімічної, титанової та енергетичної промисловості України несе ризики для вітчизняної економіки, оскільки реально всі ці активи управляються Росією, яка веде з Україною відкриту війну.

Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК (Житомирська обл.) здійснює видобуток ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн на рік. Вільногірський ГМК (Дніпропетровська обл.) щороку виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Запорізький титано-магнієвий комбінат - єдиний в Україні та Європі виробник губчастого титану. Близько 90% продукції підприємства, яка використовується переважно в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках.

«Сумихімпром» - енергохімічний комплекс, що виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

Структури Дмитра Фірташа контролюють більш як 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ перебуває під домашнім арештом у Відні.