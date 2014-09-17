Контроль Фірташа над титановими підприємствами привів галузь в занепад - експерти

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив керуючий партнер аналітичної групи Da Vinci AG Андрій Колпаков, також повідомивши, що Україна входить в десятку країн, які мають найбільші родовища ільменіту і рутилу, а також потужності з їх переробки.

За словами Колпакова, з 2008 року спостерігалося різке скорочення виробництва у світовій титановій галузі, при цьому після поступового виходу з кризи більшість світових виробників виграли – вони не тільки повернули свої позиції на світових ринках, а й збільшили виробництво в рази.

«При цьому Україна виявилась у списку країн, які якраз програли. Виробництво залишалося незмінним, тим самим частка України на світовому ринку скоротилася», - сказав експерт.

За його словами, через відсутність модернізації на Іршанському гірничо-збагачувальному і Вільногірському гірничо-металургійному комбінатах близько 5% ільменіту викидається у відвали, а на «Кримському Титані» і «Сумихімпромі» цифра відходів набагато більша і становить 30%.

«Концентрація основної маси титанових активів перебуває в руках Дмитра Фірташа, в результаті у нас відсутня ефективна кооперація, знижується присутність на світовому ринку, через що зазнають значної шкоди українські інтереси», - сказав Колпаков, відзначивши, що в таких умовах імпорт титанових руд і концентратів до України за останні декілька років значно збільшився.

Він нагадав, що структури Фірташа перешкоджають поверненню державі раніше орендованих Вільногірського й Іршанського комбінатів навіть після завершення терміну їх оренди 5 вересня.

Присутній на прес-конференції віце-президент Центру дослідження корпоративних відносин В’ячеслав Бутко розповів, що «Сумихімпром», підприємство з майже 100-відсотковою державною власністю, при зростанні доходів нарощувало борги і відображало у звітності збитки. Зокрема це відбувалося після призначення керівником підприємства Ігоря Лазаковича в 2010 році, який раніше працював у «Кримському Титані» Фірташа.

«У результаті в 2012 році за ініціативою компанії з управління активами «Промислові інвестиції» «Сумихімпром» було оголошено банкрутом», - сказав Бутко, додавши, що держава, яка володіє майже 100% акцій ПАТ «Сумихімпром», у створеному комітеті кредиторів взагалі не мала представників.

Він повідомив, що нинішнє керівництво Фонду держмайна зацікавилося причинами банкрутства підприємства, направивши звернення в Генпрокуратуру і Міністерство юстиції на предмет проведення розслідування причин оголошення «Сумихімпрому» банкрутом.

Крім того, Бутко висловив сумніви в тому, що продаж 50%+1 акція «Кримського Титану» Фірташу було здійснено за ринковою ціною, оскільки це підприємство, за оцінками експертів, коштувало близько 1 млрд дол., а контрольний пакет його було продано за 80 млн. дол.

«У даному випадку складно говорити про продаж контрольного пакета за ринковою ціною», - наголосив Бутко.

Разом з тим він вважає, що немає економічної доцільності у створенні на базі Запорізького титано-магнієвого комбінату товариства з обмеженою відповідальністю, в якому держава, внісши в статутній фонд цілісний майновий комплекс підприємства, володітиме 51% частки, а Group DF в обмін на обіцянку здійснити інвестиції в ЗТМК одержить 49% частки. Бутко відзначив, що продаж комбінату на відкритому аукціоні може принести до державного бюджету 600-800 млн. дол.

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Як повідомляв УНІАН, компанія «Кримський Титан», яка входить в Group DF, відмовляється виконувати рішенню уряду України про повернення в державну власність Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, термін оренди яких минув 5 вересня.

На думку політолога Тараса Березовця, контроль структур Фірташа над підприємствами хімічної, титанової й енергетичної промисловості України несе ризики для вітчизняної економіки, оскільки реально всі ці активи управляються Росією, яка веде з Україною відкриту війну.

Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК (Житомирська обл.) здійснює видобуток ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тисяч тонн на рік.

Вільногірський ГМК (Дніпропетровська обл.) щорічно виробляє до 200 тисяч тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Запорізький титано-магнієвий комбінат – єдиний в Україні і Європі виробник губчастого титану. Близько 90% продукції підприємства, що використовується здебільшого в космічній галузі, реалізується на зовнішніх ринках.

«Сумихімпром» – енергохімічний комплекс, який воробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.

Структури Дмитра Фірташа контролюють більш як 70% українських облгазів, а також більш як половину вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ перебуває під домашнім арештом у Відні.