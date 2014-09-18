Спад промвиробництва в Україні прискорився до 21,4%

Спад промислового виробництва в Україні у серпні 2014 року порівняно з серпнем 2013 року прискорився майже вдвічі - до 21,4% із 12,1%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

За інформацією Держстату, порівняно з липнем 2014 року спад промвиробництва прискорився до 12,7% з 2,2%, зафіксованих у липні порівняно з червнем 2014 року.

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У січні-серпні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад промвиробництва прискорився до 7,8% з 5,8%, зафіксованих у січні-липні.

Зростання виробництва в серпні 2014 року порівняно з серпнем 2013 року за галузями промисловості зафіксоване тільки у виробництві фармацевтичних продуктів і препаратів – на 8,7%.

Решта галузей показала падіння, зокрема, найбільший спад у видобутку кам'яного і бурого вугілля – на 60,4%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 50,2%, машинобудуванні – на 31%, виробництві меблів та іншої продукції – на 30,8%, металургії – на 30%, хімічній промисловості - на 19,6%, постачанні електроенергії, газу і кондиціонованого повітря – на 17,3%, видобутку металевих руд – на 14,96%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 14,8%, текстильному виробництві – на 14,2%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в липні 2014 року порівняно з липнем 2013 року прискорився більш ніж удвічі - до 12,1%, порівняно з червнем - до 2,2%, у січні-липні - до 5,8%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, за підсумками 2012 року — також 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництва в Україні зросло на 7,6%.