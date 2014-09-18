Україна почала розслідування імпорту легкових автомобілів з РФ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України 15 вересня ухвалила рішення про проведення антисубсидиційного розслідування імпорту до України легкових автомобілів з Російської Федерації.

Згідно з документом, опублікованим в урядовій газеті «Урядовий кур'єр», комісія ухвалила рішення про початок розслідування на основі скарги Асоціації автовиробників України «Укравтопром», а також звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антисубсидиційної процедури імпорту до України легкових авто з Росії.

Згідно зі скаргою, російські виробники легкових авто користуються окремими пільгами від субсидій, які надаються державними органами Російської Федерації для виробництва, продажу, переробки, транспортування і/або експорту легкових авто, зокрема в рамках виконання програми "Автомобільна промисловість" і "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності" державної програми РФ.

Імпорт до України легкових автомобілів російського походження здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг завдати шкоди національному товаровиробникові. Зокрема, рівень цін, за якими здійснювався імпорт, значною мірою перешкоджав можливому збільшенню цін на легкові автомобілі національного товаровиробника, яке, в іншому разі, мало б місце, йдеться у скарзі "Укравтопрому".

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У документі сказано, що проведення розслідування доручено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Протягом 30 днів з дня публікації повідомлення про початок розслідування Мінекономрозвитку здійснить реєстрацію зацікавлених сторін розслідування і розгляне коментарі щодо проведення слухань, а протягом 60 днів - розгляне коментарі й інформацію про проведення розслідування, сказано в документі.