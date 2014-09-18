Видобуток вугілля в Україні за серпень скоротився на 60%

Видобуток вугілля в Україні, більша частина якого виробляється на Донбасі, де з квітня орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією, в серпні 2014 року скоротився порівняно з серпнем 2013 року на 59,5% - до 2,2 млн. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток вугілля за 8 місяців поточного року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,2% - до 35,1 млн. тонн.

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Довідка УНІАН. З квітня 2014 року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.

З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція, яка триває й досі.

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Вугледобувні підприємства України в 2013 році скоротили видобуток вугілля порівняно з 2012 роком на 2,6% - до 83,697 млн. тонн.

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