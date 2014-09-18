Росія хоче змінити свої зобов'язання в рамках СОТ

Мінпромторг РФ планує розпочати переговори щодо зміни зобов'язань Росії в СОТ, передає «Газета.Ru».

Читайте такожЄС може виключити Росію з ядерної співпраці та системи Swift - резолюціяЗ проханням підтримати ініціативу до президента Росії Володимира Путіна звернувся на засіданні Держради глава відомства Денис Мантуров.

Читайте такожСенат США розгляне проект закону про надання Україні зброї та нові санкції проти Росії«Наша країна має право з 1 січня наступного року ініціювати переговори щодо зміни своїх тарифних зобов'язань в рамках СОТ. Хотіли б отримати в цій частині вашу підтримку», - заявив міністр.

Він додав, що необхідно переглянути митно-тарифне регулювання: зокрема, можливість зниження мит на окремі види сировини і комплектуючих, а також збільшення ставок ввізних мит по ряду позицій до рівня зв'язування в рамках СОТ.

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Нагадаємо, Путін назвав санкції Заходу спробою перекреслити принципи СОТ.