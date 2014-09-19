Кабмін скасував безмитне ввезення авто для українських дипломатів з 2015 року

Кабінет міністрів України скасував з 2015 року звільнення від оподаткування транспортних засобів, що ввозяться в Україну працівниками дипломатичної служби України, які перебували за кордоном в довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном терміном не менше одного року і повертаються до України.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, відповідну постанову «Про визнання деяких постанов Кабінету міністрів України такими, що втратили силу» було прийнято 17 вересня на урядовому засіданні.

Проект постанови розробило Міністерство закордонних справ України з метою приведення у відповідність нормативно-правових актів до Закону України від 10 квітня 2014 року «Про внесення змін до Митного кодексу України», говориться в повідомленні.

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Цією постановою з 1 січня 2015 року припиняється дія постанови Кабінету міністрів України від 15 жовтня 2004 року «Про підтвердження суми, що виплачується працівникам дипломатичної служби України у зв'язку з перебуванням в довгостроковому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном, при ввезенні (пересилці) ними на митну територію України транспортних засобів», яка передбачала видачу довідки для безмитного оформлення транспортного засобу працівниками дипломатичної служби.