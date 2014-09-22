«Луганськтепловоз» відновив роботу

Найбільший в Україні виробник тягового рухомого складу для залізниць завод "Луганськтепловоз" з понеділка, 22 вересня, відновив роботу.

Читайте такожПри артобстрілі зруйновано кілька цехів "Луганськтепловозу"Як повідомив УНІАН представник підприємства, завод почав працювати, оскільки в місті з'явилася електроенергія і припинилися обстріли.

Читайте такожБойовики встановили дві гармати в районі прохідної "Луганськтепловозу""На роботу вийшли ще не всі працівники, ще не всі повернулися в Луганськ, однак більша частина колективу повернеться. Робота у нас є", - зазначив він.

Головне завдання підприємства - налагодити повністю робочий процес і відправити замовникам тепловози, які не встигли відправити в липні.

Як повідомляв УНІАН, у серпні «Луганськтепловоз» призупинив роботу через відсутність електрики в Луганську.

ПАТ «Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів.