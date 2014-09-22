Зміна комітету кредиторів «Сумихімпрому» - ключ до відновлення платоспроможності підприємства

Відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром» можливе лише після зміни комітету кредиторів підприємства, повідомив юрист з корпоративного права Олександр Щербань, коментуючи прийняття до розгляду Вищим господарським судом України (ВГСУ) касаційних скарг банків щодо раніше винесених судових рішень, що узаконивли односторонню відмову керуючого санацією ПАТ «Сумихімпром» І.Лазаковича від обслуговування отриманих підприємством кредитів (голова правління і, одночасно, керуючий санацією І.Лазакович є ставлеником бізнесмена Д.фірташа і С.Льовочкіна).

«Банківські установи, кредитні зобов'язання за договорами з якими відмовився виконувати «Сумихімпром», домоглися права на повторний перегляд касаційних скарг, у задоволенні яких банкам раніше було відмовлено. Це свідчить про те, що поставлено під серйозний сумнів юридичну чистоту раніше винесених судових рішень, що дозволяють керуючому санацією «Сумихімпром» І.Лазаковичу не повертати позики, залучені підприємством у банків. Однак максимум, на що можуть розраховувати банки-кредитори, це визнання наявності порушень при розгляді позовів банків у попередніх судових інстанціях. Говорити про появу реальної можливості погашення кредитів, якщо ВГСУ задовольнить скарги банків, не доводиться, тому що це питання впирається в небажання повертати банківські кредити керуючим санацією та розпорядником майна «Сумихімпрому» і, найголовніше, особами, які їх контролюють», - вважає юрист.

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На думку Олександра Щербаня, виконання зобов'язань за кредитами перед банківськими установами, від чого в односторонньому порядку відмовився доведений нинішнім менеджментом до банкрутства «Сумихімпром», можливе лише при наявності узгодженої позиції представників держави та представників банків-кредиторів. Він акцентує увагу на тому, що до комітету кредиторів не включені ні представники держави, що володіє більш ніж 99% «Сумихімпрому», ні представники банків, що видали підприємству багатомільйонні кредити. Абсолютна більшість голосів у комітеті кредиторів «Сумихімпрому» належить компаніям, афілійованим з Д.Фірташем.

«Відновлення платоспроможності хімічного концерну можливе лише шляхом об'єднання зусиль представників держави і банків-кредиторів, які мають виробити консолідовану позицію, ініціювати проведення зборів кредиторів ПАТ «Сумихімпром», на якому замінити керуючого санацією підприємства І.Лазаковича та розпорядника майном Р.Марченка. Для відновлення платоспроможності «Сумихімпрому» необхідне призначення на посаду керівника санації кризового менеджера, який буде зацікавлений у відновленні платоспроможності. Нинішні керівник санацією та розпорядник майном, судячи з їхніх дій, зацікавлені в консервації ситуації, у якій «Сумихімпром» визнаний неплатоспроможним», - вважає юрист.

Нагадаємо, Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України у відкритому зверненні закликала державу вжити рішучі дії щодо притягнення до відповідальності винних у доведенні ПАТ «Сумихімпром» до банкрутства і взяти під жорсткий контроль процедуру банкрутства підприємства з метою недопущення його можливої ліквідації, в якій можуть бути зацікавлені Фірташ і Льовочкін. Також Громадська робоча група зверталася й до державних органів з листом, у якому пропонувала об'єднати зусилля держави та інших кредиторів «Сумихімпром» з метою проведення зборів кредиторів підприємства для зміни керуючого санацією та розпорядника майном ПАТ «Сумихімпром». З моменту публікації звернення пройшло близько місяця, однак реакції не послідувало. В експертних колах цей факт викликає сумнів у наявності у влади реального, а не декларативного бажання повернути контроль над ПАТ «Сумихімпром» (99% акцій належить державі).