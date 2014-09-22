Україна через війну опустилася на одну сходинку в рейтингу виробників сталі

Українські металурги в серпні 2014 року порівняно з серпнем минулого року скоротили виробництво сталі на 37% - до 1,767 млн тонн, у результаті чого країна опустилася з 10-го (у липні) на 11-е місце рейтингу світових виробників цієї продукції, а 10-у сходинку рейтингу посів Тайвань, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association, WSA).

При цьому за підсумками січня-серпня Україна зберегла у світовому рейтингу виробників сталі десяту сходинку з показником 19,7 млн тонн. Порівняно з аналогічним періодом 2013 року виробництво сталі в країні скоротилося на 11,4%.

Згідно з повідомленням, за підсумками серпня поточного року лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай із показником 68,9 млн тонн (зростання на 1% до серпня 2013 року).

Далі країни першої десятки рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (9,3 млн тонн, +2,2%), США (7,7 млн тонн, +2,9%), Індія (7 млн тонн, +5,2%), Росія (6,2 млн тонн, +5,8%), Південна Корея (5,3 млн тонн, +8%), Німеччина (3,1 млн тонн, -1%), Бразилія (2,9 млн тонн, -1,4%), Туреччина (2,9 млн тонн, +13,2%) і Тайвань (1,9 млн тонн, -1,8%).

У цілому в серпні 2014 року порівняно з серпнем минулого року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 1,4% - до 135 млн тонн.

У звіті асоціації за січень-серпень 2014 року позиції лідера також продовжує утримувати Китай - 550,1 млн тонн (зростання порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 2,6%). Далі слідують: Японія (73,9 млн тонн, +1%), США (59 млн тонн, +1,7%), Індія (55,6 млн тонн, +1,8%), Росія (47,5 млн тонн, +2,8%), Південна Корея (47,3 млн тонн, +8,6%), Німеччина (29,1 млн тонн, +3,3%), Туреччина (22,8 млн тонн, +0,7%) і Бразилія (22,6 млн тонн, -0,9%).

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За вісім місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року 65 країн, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі в цілому на 2,4% - до 1096 млрд тонн.

Як повідомляв УНІАН, через дії проросійських бойовиків і військову агресію Росії на Донбасі, де розташовано більшість українських метпідприємств, через проблеми з постачаннями сировини та відсутністю електроенергії багато комбінатів працювали з перебоями, а деякі зупинилися.

Зокрема, в серпні «Донецьксталь - метзавод» працював лише на одній із двох діючих доменних печей. Із середини серпня були зупинені Єнакіївський метзавод і Харцизький трубзавод, що входять до групи "Метінвест". Крім того, з 28 серпня був зупинений Алчевський меткомбінат.

Довідка УНІАН. Українські металурги у 2013 році скоротили виробництво сталі на 0,5% порівняно з 2012 роком - до 32,824 млн тонн, зберігши при цьому десяте місце у списку світових виробників цієї продукції.

Згідно з даними Державної служби статистики, за підсумками 2013 року в Україні виробництво сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, зменшилося на 6,1% порівняно з 2012 роком - до 16,066 млн тонн. Також за цей період було вироблено 17,104 млн тонн сталевих напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, що на 4,4% більше показника за 2012 рік.