Україна купуватиме вугілля в Росії

Україна уклала договори на імпорт вугілля, до кінця року планується загалом поставити 5,6 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан під час розширеного засідання уряду.

"Ми вжили заходи для того, щоб компенсувати той дефіцит (вугілля), який є. Ми уклали відповідні договори на постачання вугілля з території Південно-Африканської республіки, це 1 млн тонн вугілля, до кінця року мають поставитися. Ми уклали відповідні договори щодо постачання вугілля з території Росії цієї марки, на жаль, ця марка є тільки в Росії і певних країнах. Загальний обсяг по тим договорам, які ми маємо постачання вугілля до кінця року - 5,6 млн тонн", - сказав він.

Продан також повідомив, що Україна почала накопичувати вугілля.

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Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період приступає до імпорту енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.