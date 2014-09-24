Польські шахтарі блокують поставки російського вугілля

Група польських шахтарів минулої ночі на прикордонному переході Мамоново-Гроново заблокувала в'їзд до країни поїздів з російським вугіллям. Про це повідомила регіональна влада, передає ИТАР-ТАСС.

"Протестувальники не пустять жодного поїзда, який буде ввозити в Польщу вугілля з Калінінградської області", - сказав представник профспілкового руху "Солідарність" Станіслав Клич. За його словами, з цією метою на колії вийшли 200 осіб.

"Ми можемо блокувати перехід навіть до кінця тижня, аби звернути увагу на те, що ми впускаємо в країну дешевше вугілля, що ніхто не цікавиться таким серйозним сектором, що забезпечує енергетичну безпеку країни", - додав Клич.

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Шахтарі вважають, що імпорт російського вугілля - одна з причин тяжкого становища польського гірничодобувного сектора. Вони звинувачують свій уряд в тому, що він ніяк не бореться з цією проблемою.

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Учасники протесту нагадують, що в 2013 році імпорт вугілля до Польщі досяг 11 млн тонн, більшість з яких надійшло з Росії. Ці обсяги постійно зростають. Тим часом, на польських складах лежать 5 млн тонн вугілля з місцевих шахт.

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