Санкції зірвали плани Путіна щодо завантаження судноверфей окупованого Криму

Росія через санкції переглянула свої плани щодо завантаження судноверфей в окупованих нею Криму і Севастополі - відмовилася від випуску великих цивільних суден. Про це заявив президент ОСК Олексій Рахманов, пишуть "Ведомости".

«Навіть страховку оформити, щоб корабель дійшов із Криму в Петербург на добудову, це - ціла історія. Якщо ми не можемо надати сертифікат походження під назвою "Україна" на кримській верфі, то, по суті, ця продукція є незаконно виробленої», - сказав він.

Читайте такожЕкс-міністр фінансів РФ: Росія не зможе розвиватися в ізоляції від ЗаходуОСК і Мінпромторг вже кілька місяців вивчають можливості судноремонтних та суднобудівних заводів анексованих Криму і Севастополя. Особливий інтерес викликає «Залив» (Керч), де можна будувати великотоннажні судна, аж до газовозів. Таких потужностей в Росії немає. Але «Залив», швидше за все, теж буде використаний для будівництва невеликих суден і військових кораблів, сказав Рахманів. Представник Мінпромторгу на питання «Ведомостей» не відповів.

Через санкції компанії, що експлуатують морські судна, не будуть ризикувати з розміщенням замовлень на верфях Криму і Севастополя, вважає гендиректор агентства «Infoline-аналітика» Михайло Бурмістров. Про це ж говорить і менеджер однієї з російських судноплавних компаній. Судно, вироблене, відремонтоване або навіть те, що зайшло в акваторію Криму, відразу потрапляє в групу ризику - його не пустять в європейські порти, у нього будуть проблеми з отриманням страховки, пояснює він.

Основним варіантом завантаження кримських верфей може бути держзамовлення, тим більше що Росія зацікавлена в збереженні цих потужностей і недопущенні соціальної напруженості в разі масових звільнень працівників, продовжує Бурмістров. Крім ремонту військових кораблів кримські підприємства можуть отримувати від ОСК підряди на корпусні роботи, а добудовувати судна і кораблі будуть підприємства, що входять в держкомпанію, вважає Бурмістров.