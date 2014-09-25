«Південмаш» хоче допомогти NASA замінити російські космічні кораблі на американські

Державний «Південний машинобудівний завод» («Південмаш») хоче взяти участь у новій програмі NASA «Космічне таксі» з доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС), яка передбачає використання американських космічних кораблів замість російських.

З відповідною пропозицією виступив директор підприємства Сергій Войт на міжнародному аерокосмічному форумі «Космічна галузь України: істотне значення для економічної модернізації».

«Ми просили б американський уряд і просили б NASA, щоб КБ «Південне» і «Південмаш» включили у розробку цих програм», - сказав він.

За словами Войта, підприємства зможуть принести користь програмі і задовольнити вимоги NASA.

"Ми можемо запропонувати розробку ракет-носіїв, ступенів, двигунів, корпусні деталі, вузли, які ми можемо на сьогодні робити не гірше, ніж американці", - уточнив Войт, повідомивши, що листи уряду США з відповідними пропозиціями вже направлено.

При цьому керівник підприємства відзначив, що основними конкурентами України у цьому проекті є російські, французькі, німецькі і американські підприємства аерокосмічної галузі.

"Зараз приватний космос у моді, так що конкурентів дуже багато. Але ми сподіваємося, що ми переможемо за рахунок інтелекту, який є у нас на КБ "Південне", і за рахунок нашої працездатності. Принаймні поки ми робимо кращі ракети свого класу", - сказав керівник "Південмашу".

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» створено у 1944 році. "Південмаш" - єдиний виробник ракет-носіїв і супутників в Україні, і це дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, які представляються щорічно міжнародними компаніями. За підсумками 2012 року "Південмаш" увійшов до п'ятірки світових лідерів із запуску ракет-носіїв.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 2017 року Вашингтон планує самостійно відправляти своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Контракт на будівництво космічного корабля нового покоління для польотів американських астронавтів на МКС отримають компанії Boeing і SpaceX. Загальна вартість контракту оцінюється в $4,2 млрд для Boeing і в $2,6 млрд для SpaceX. Саме на 2017 рік запланований запуск першого корабля нового покоління.

Після того, як NASA завершило програму пілотованих космічних польотів у 2011 році, США повністю залежали від Росії в питанні доставки астронавтів на МКС. Політ одного астронавта на російській ракеті "Союз" коштує близько $70 млн.

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