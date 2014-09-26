У Луганській області за час бойових дій підірвали 7 шахт
Голова Луганської ОДА Геннадій Москаль заявив, що буде сприяти тому, аби на підконтрольній українській владі території не закрилася жодна шахта
Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє про підрив 7 шахт в області під час бойових дій.
Як йдеться в повідомленні облдержадміністрації з посиланням на Москаля, 25 вересня в будівлі ВАТ «Лисичанськвугілля» (м. Лисичанськ) відбулася нарада з підбиття підсумків роботи підприємств вугільної галузі Луганської області за 8 місяців і щодо перспектив роботи до кінця поточного року за участю заступника міністра вугільної промисловості Юрія Зюкова.
Москаль під час наради зазначив, що в результаті бойових дій в області було підірвано 7 шахт. Серед них шахти ДХК «Луганськвугілля» і підприємства «Первомайськвугілля». На сьогодні деякі шахти вдалося відновити.
Читайте такожНа підконтрольних бойовикам територіях Донбасу зупинилося 70% шахт
Він також додав, що сприятиме тому, щоб на підконтрольній українській владі території не закрилася жодна шахта.