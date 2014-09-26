У Луганській області за час бойових дій підірвали 7 шахт

Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє про підрив 7 шахт в області під час бойових дій.

Як йдеться в повідомленні облдержадміністрації з посиланням на Москаля, 25 вересня в будівлі ВАТ «Лисичанськвугілля» (м. Лисичанськ) відбулася нарада з підбиття підсумків роботи підприємств вугільної галузі Луганської області за 8 місяців і щодо перспектив роботи до кінця поточного року за участю заступника міністра вугільної промисловості Юрія Зюкова.

Москаль під час наради зазначив, що в результаті бойових дій в області було підірвано 7 шахт. Серед них шахти ДХК «Луганськвугілля» і підприємства «Первомайськвугілля». На сьогодні деякі шахти вдалося відновити.

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Він також додав, що сприятиме тому, щоб на підконтрольній українській владі території не закрилася жодна шахта.