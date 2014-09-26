Повернення титанових ГЗК в управління державою може принести мільярди Україні - експерти

Експерти вважають абсолютно правильним рішення Фонду державного майна України (ФДМУ) про повернення Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату в управління державою. А їх подальша приватизація може принести в бюджет країни мільярди доларів, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, термін дії договорів оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК компанією Дмитра Фірташа "Кримський титан" закінчився 5 вересня. Після чого ФДМУ за постановою Кабміну передав ГЗК в управління Мінекономрозвитку.

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"Держава повернула собі контроль над комбінатами, які раніше були в так званій оренді у колишньої влади. При прибутку в 1 млрд грн в рік мінімум, держава отримала аж 100 млн грн. Тому ми повернули ці комбінати в державну власність", - пояснив тоді рішення уряду його голова Арсеній Яценюк.

Експерти вітають відповідне рішення Кабміну.

"Повернення активів в держвласність є важливим не тільки з точки зору майбутнього продажу, але також слід враховувати те, що контроль над цими підприємствами було отримано бізнесменом Фірташем далеко не легітимним шляхом і за активної участі представників попередньої влади", - впевнений директор компанії "Аналітична група Da Vinci AG" Анатолій Баронін.

До того ж експерти вважають, що контроль Фірташа над титановими підприємствами привів галузь до занепаду.

Так, за словами керуючого партнера аналітичної групи Da Vinci AG Андрія Колпакова, Україна входить в десятку країн, які мають найбільші родовища ільменіту і рутилу, а також потужності для їх переробки.

З 2008 року спостерігалося різке скорочення виробництва у світовій титанової галузі, при цьому після поступового виходу з кризи більшість світових виробників виграли - вони не тільки повернули свої позиції на світових ринках, але і збільшили виробництво в рази.

"Україна ж опинилась у списку країн, які якраз програли. Виробництво залишалося незмінним, тим самим частка України на світовому ринку скоротилася", - сказав експерт.

За його словами, через відсутність модернізації на Іршанському гірничо-збагачувальний і Вільногірському гірничо-металургійному комбінатах близько 5% ільменіту викидається у відвали, а на "Кримському Титані" й "Сумихімпромі" цифра відходів набагато більше і складає 30%.

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"Концентрація основної маси титанових активів знаходиться в руках Дмитра Фірташа, в результаті у нас відсутня ефективна кооперація, знижується присутність на світовому ринку, внаслідок чого спостерігається значне нанесення шкоди українським інтересам", - сказав Колпаков, зазначивши, що в таких умовах імпорт титанових руд і концентратів в Україну за останні кілька років значно збільшився.

Баронін при цьому зазначає, що Україна може отримати серйозну вигоду при приватизації ГЗК.

"За оцінками, продаж підприємств на відкритих приватизаційних аукціонах дозволить залучити в державний бюджет від 8 до 12 млрд доларів", - вважає експерт.

У свою чергу політолог Тарас Березовець відзначає, що контроль структур Фірташа над підприємствами хімічної, титанової та енергетичної промисловості України несе ризики для вітчизняної економіки, оскільки реально всіма ціма активами керує Росія, яка веде з Україною відкриту війну.

"Ризики полягають у тому, що ця група контролюється Кремлем. Господар цього всього бізнесу не Фірташ, він працює в якості дорогого менеджера. Реальний бізнес всього цього російські джерела - це Семен Могилевич [засновник скандального Росукренерго] і російський президент Володимир Путін", - сказав експерт.

Він підкреслив, що монопольний контроль Фірташа над хімічною, титановою та енергетичною галуззю, де працюють тисячі людей, за указом Росії може принести шкоду українській економіці.

"Ризик у тому, що якщо вони захочуть економічну війну, вони зможуть це все зупинити, піти на свідомі збитки, але при цьому ускладнити соціальну ситуацію, вигнавши тисячі робочих на вулиці, - зазначив експерт. - Зупинка підприємств енергетики призведе до втрати обороноздатності країни. Якщо вони відключать, наприклад, енергетичні підприємства, які живлять систему ППО, то в такому випадку нічого не буде працювати. Це може бути диверсія проти оборони нашої країни".

Березовець при цьому підкреслив, що Фірташ залишається главою Федерації роботодавців України, і таким чином він продовжує контролювати не тільки підприємства, але й робітників.

Нагадаємо, термін дії договорів оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК компанією Дмитра Фірташа "Кримський титан" збіг 5 вересня. Після чого ФДМУ по постанови Кабміну передав ГЗК в управління Мінекономрозвитку.

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При цьому компанії Фірташа, незважаючи на це, відмовляється підкориться рішенню влади.

Так, в. о. голови Фонду держмайна Дмитро Парфененко повідомив, що "Кримський Титан" перешкоджає проведенню інвентаризації на підприємствах, що викликає підозри про збереження їх майна.

Іршанський ГЗК (Житомирська область) здійснює видобування ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн в рік. Вільногірський ГМК (Дніпропетровська область) щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.