Із 93 шахт на Донбасі працюють лише 24

Як повідомляє «5-й канал», про це на засіданні керівників вугільних держпідприємств повідомив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Зюков.

За його словами, терористи захопили 60% українських шахт, на території, підконтрольній бойовикам, розташовано 88 копалень.

Читайте такожРосійські військові на Донбасі скидають трупи своїх солдатів у шахти - Тимчук60 шахт перебувають у режимі підтримки життєдіяльності, ще 7 шахт повністю зруйновані. Зокрема, 2 шахти на Луганщині були підірвані диверсантами.

Шахти, які через дії терористів зупинили свою роботу, лише за минулий рік видобули 32 млн тонн вугілля, що становить 40% від загальної кількості отриманого в Україні енергоносія.

Раніше спікер РНБО Андрій Лисенко повідомив, що терористи грабують українські шахти і вивозять вугілля на територію Росії.

Як повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації, 25 вересня в Лисичанську Луганської області пройшла нарада керівників державних вугільних підприємств за участю першого заступника міністра енергетики і вугільної промисловості Зюкова.

За його даними, загалом в Україні працюють 36 шахт, з яких 12 шахт, – поза Донбасом.

На території Луганської області розташовані 47 підприємств, з яких: 19 шахт недержавної форми власності, 28 підпорядковані Міністерству енергетики і вугільної промисловості.

З 28 державних шахт на сьогодні працюють лише дві - це шахти об'єднання «Лисичанськвугілля»: шахта імені Мельникова і шахта імені Капустіна.

«Намагаємось відновити роботу на шахті «Горській», яка через певні причини працює ще не на повну потужність. До Горська ж переміститься об'єднання «Первомайськвугілля», щоб не залежати від Первомайського казначейства, яке на сьогодні не працює», - відзначив Зюков.

За його словами, вугільні підприємства недержавної форми власності знизили обсяги видобутку вдвічі. Проте й цей обсяг не відвантажувався, тому що розбита або не контролюється інфраструктура залізниці. Залишилося дуже багато видобутого вугілля, яке ми просто не можемо вивезти з Донбасу, додав Зюков.

На сьогодні на державних шахтах Донбасу працює 138 очисних забоїв з навантаженням 60 тисяч тонн на добу.

Загалом за 8 місяців 2014 року видобуток вугілля становив майже 50 млн. тонн.