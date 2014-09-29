Прокуратура не відстоює інтереси держави у справі про банкрутство «Сумихімпрому» - юрист

Генеральна прокуратура України вирішила не брати до уваги факти, які свідчать про навмисне доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», які були викладені у зверненні Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України.

Про це, на думку юриста з корпоративного права Олександра Щербаня, свідчить зміст відповіді прокуратури Сумської області Громадській робочій групі.

«Генеральна прокуратура України передала розгляд такого резонансного питання, пов'язаного з підозрілим банкрутством стратегічного для економіки країни підприємства, на нижчий рівень - в обласну прокуратуру за місцем знаходження «Сумихімпрому». Це говорить про те, що у Генпрокуратури відсутнє прагнення до встановлення істинного стану речей, до визначення винних і до відновлення законності щодо штучного банкрутства «Сумихімпрому». Маємо класичний бюрократичний ланцюжок, типове бажання спустити питання на гальмах», - вважає юрист.

На його думку, дії прокуратури свідчать про наступне - кримінальне провадження за фактами, що доводить доведення «Сумихімпрому» до банкрутства менеджментом, який працює в інтересах DF Group (підконтрольна Д.Фірташу та С.Льовочкіну), що викладені у зверненні Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України, відкриватися не буде.

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«Дії Генпрокуратури викликають серйозне здивування, у тому числі й тому, що згідно Кримінально-процесуального кодексу України, у разі отримання органами прокуратури повідомлення про злочин, прокурор зобов'язаний відкрити кримінальне провадження. І тільки після цього може передати ведення кримінального провадження у відповідні органи для проведення досудового слідства. Однак, ні в Генеральній прокуратурі, ні в прокуратурі Сумської області вирішили не відкривати кримінальне провадження за фактами штучного доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром». Ці факти в кращому випадку приєднають до справи про продаж продукції «Сумихімпром» за свідомо заниженими цінами, яке, судячи з дій працівників прокуратури, навряд чи буде доведено до логічного завершення, яке мало би вилитися в покарання в кримінальному порядку підконтрольних DF Group керуючого санацією та розпорядника майном ПАТ «Сумихімпром». В даному випадку немає ні найменших підстав говорити, що органи прокуратури захищають інтереси держави, якій належить понад 99% акцій ПАТ «Сумихімпром», - вважає Щербань.