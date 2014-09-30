Бойовики хочуть затопити одну з найбільш потужних шахт Донбасу
08:52, 30 вересня 2014Промисловість
0
У Шахтарську керівництво бойовиків прийняло рішення затопити шахту "Глибока", розташовану в межах міста.
Бойовики хочуть затопити шахту "Глибока" / фото dtek.com
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
Читайте такожІз 93 шахт на Донбасі працюють лише 24
За його даними, ця шахта є однією з найсучасніших (запущена в експлуатацію в 1986 році) і найпотужніших шахт Донбасу.
"Терористи прагнуть встановити контроль над усіма "копанками" в регіоні. Виручка від продажу вугілля поділяється наступним чином: 2/3 на потреби терористичних організацій, 1/3 на потреби місцевої влади. Робочим повсюдно пропонується отримувати оплату праці продовольчими пайками", - повідомив Дмитро Тимчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter