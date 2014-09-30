Обсяг реалізації промислової продукції в Україні зріс на 4,7%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні у січні-серпні 2014 року становив 764,053 млрд грн, що на 34,193 млрд грн, або на 4,7%, більше за показник аналогічного періоду 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Обсяг реалізації промпродукції в переробній промисловості, на яку в звітному періоді припадало 68,1% всього обсягу реалізації, становив 520,301 млрд грн, що на 6,6%, або на 32,184 млрд грн, більше, ніж рік тому.

Обсяг реалізації поставки електроенергії, газу і кондиціонованого повітря (17,7% загального обсягу) становив 134,761 млрд грн, що на 4,5%, або на 6,416 млрд грн, менше за обсяг за аналогічний період минулого року.

У видобувній промисловості і розробці кар'єрів (13,7% всього обсягу) обсяг реалізації становить 105,003 млрд грн, що на 8,9%, або на 8,548 млрд грн, більше за аналогічний торішній показник.

Читайте такожЄС став головним ринком збуту для більшості регіонів УкраїниНайбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область – 150,084 млрд грн, Донецьку область – 128,207 млрд грн, Полтавську область – 50,675 млрд грн і Київ – 53,412 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промпродукції в січні-липні 2014 року становить 674,499 млрд грн, що на 35,642 млрд грн, або на 5,6%, більше за показник аналогічного періоду 2013 року. В 2013 році обсяг реалізації промпродукції в Україні становив 1,109 трлн грн, що на 0,62% більше за обсяг 2012 року.