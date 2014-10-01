Вищий господарський суд зіграв на руку Фірташу

Колегія суддів Вищого господарського суду залишила в силі постанову Харківського апеляційного суду від 1 липня 2014 року, тим самим відмовивши у продовженні терміну розробки плану санації для ПАТ “Сумихімпром”.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення було прийнято колегією суддів Вищого господарського суду за касаційною скаргою ПАТ “Сумихімпром” та низки інших підприємств.

Читайте такожПрокуратура не відстоює інтереси держави у справі про банкрутство «Сумихімпрому» - юристВ той же час, та ж сама колегія суддів у складі Катеринчук, Міщенко, Поліщук, відмовила у задоволенні касаційної скарги Фонду державного майна України і визнала законними рішення господарського суду Сумської області та Харківського апеляційного господарського суду про продовження терміну розробки плану санації ПАТ "Сумихімпром" у 2013 році, хоча законом про банкрутство подовження терміну розпробки плану санації не передбачено.

Раніше Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та до Вищої ради юстиції з вимогою притягнути до відповідальності суддів господарського суду Сумської області, Харківського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України за незаконне продовження терміну підготовки плану санації ПАТ "Сумихімпром", що мало наслідком затягування процедури банкрутства в інтересах Фірташа та Льовочкіна.