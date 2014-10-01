Фірташу заборонили використовувати газ зі сховищ для своїх хімзаводів

Кабінет міністрів України заборонив хімічним підприємствам - виробникам мінеральних добрив використовувати природний газ для технологічних потреб з 1 жовтня поточного року і до кінця опалювального сезону, йдеться в постанові уряду, розміщеному на веб-порталі Кабміну.

«У зв'язку з необхідністю економії природного газу Кабінет міністрів України постановляє з 1 жовтня 2014 року і до завершення осінньо-зимового періоду 2014-2015 років або до прийняття окремого рішення уряду припинити використання для технологічних потреб природного газу підприємствами, які виробляють мінеральні добрива», - йдеться в постанові.

Виняток становить лише той газ, який може бути імпортований самими підприємствами після опублікування цієї постанови.

Як повідомляв УНІАН, російський «Газпром» із 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля. При цьому обсяги видобутку газу в Україні не зможуть замінити поставки газу з Росії. Тому Україна здійснює реверсивні поставки цього палива з Європи, які на даному етапі не покривають всіх потреб країни.

У таких умовах уряд ухвалив рішення максимально знизити використання природного газу в промисловості, а також житловому секторі, для того, щоб забезпечити українців теплом і гарячою водою в зимовий період.

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Довідка УНІАН. Дмитру Фірташу належать великі виробники міндобрив ПАТ "Рівнеазот" і черкаський "Азот", а також два хімзаводи, які простоюють - «Концерн Стирол» (Горлівка) і «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» (Сєвєродонецьк).

Зараз Фірташ знаходиться під домашнім арештом у Відні.