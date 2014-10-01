В Україні виробництво сталі скоротилося на 13%

В Україні за січень-вересень, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з січнем-вереснем 2013 року на 13% - до 21,49 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період зменшилася на 14% - до 18,88 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 10% - до 19,74 млн тонн.

Обсяги виробництва коксу в січні-вересні скоротилися на 16% - до 11,18 млн тонн.

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У 2013 р. метпідприємства виробили 29,116 млн тонн чавуну, що на 2% більше до 2012 р., а також 32,675 млн тонн сталі (101%) і 29,031 млн тонн загального прокату (100%). Виробництво коксу склало 17,596 млн тонн (93%).