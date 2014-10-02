Позиція представників «Газ України» веде до ліквідації «Сумихімпрому» - експерт

Таку думку висловив голова «Комітету контролю державного майна» Олександр Щербань.

«Як і раніше спостерігається відсутність узгодженої позиції і координації дій держави та кредиторів хімічного концерну. Особливо неприємно вражає той факт, що немає єдиної позиції у представників державних структур», - повідомив Щербань.

Він нагадав, що в 2012 році вирішальну роль у формуванні підконтрольного Фірташу і Льовочкіну комітету кредиторів «Сумихімпром» зіграла держава в особі дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз України» компанії «Газ України». Саме позиція представника «Газу України» на зборах кредиторів дозволила тоді компаніям Фірташа і Льовочкіна отримати перевагу над голосами інших кредиторів і прийняти необхідне їм рішення щодо складу комітету кредиторів «Сумихімпром». В результаті, держава, що володіє більш ніж 99% акцій ПАТ «Сумихімпром», була відсторонена від оперативного контролю над процедурою банкрутства найбільшого хімічного концерну.

«Якщо ви думаєте, що зі зміною влади в країні представники «Газу України» перестали підтримувати бізнесменів Фірташа і Льовочкіна і почали працювати в інтересах держави, то я змушений вас розчарувати. 30 вересня 2014 року відбулося засідання Вищого господарського суду України у справі «Сумихімпром», в якому розглядалася касаційна скарга Фонду державного майна України. Як стало відомо, представник ДП «Газ України», підкреслюю - державного підприємства, який брав участь в судовому засіданні, не підтримав позицію Фонду держмайна. Більш того, він абсолютно не заперечував проти вимог, висунутих компаніями, підконтрольними Фірташу та Льовочкіну», - зазначив Щербань.

З його точки зору солідаризація позицій представника компанії «Газ України» з інтересами Фірташа і Льовочкіна може призвести до ліквідації «Сумихімпрому», в результаті чого цілісний майновий комплекс підприємства тим чи іншим чином перейде у власність цих бізнесменів.

На думку Щербаня немає іншого шляху збереження «Сумихімпрому» як найбільшого вітчизняного виробника хімічної продукції, ніж негайна зміна нинішнього комітету кредиторів підприємства, який працює виключно в інтересах Фірташа і Льовочкіна.