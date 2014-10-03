Окремі представники ГПУ та КМУ діють в інтересах Фірташа і Льовочкіна - експерт

Таку думку висловив голова ГО «Контроль громадського майна України» Олександр Щербань.

Як відомо, банки, кредитні зобов'язання за договорами з якими відмовився виконувати «Сумихімпром», домоглися права на повторний перегляд у Верховному Суді України касаційних скарг, у задоволенні яких банкам-кредиторам «Сумихімпрому» раніше було безпідставно відмовлено.

«Згідно з існуючою інформацією, наприкінці вересня у Верховному Суді розглядалися касаційні скарги банківських установ, які терплять збитки через одностороннью відмову керуючого санацією «Сумихімпром» Ігоря Лазаковича погашати залучені підприємством у банків кредити. Зокрема розглядалася скарга державного «Укрексімбанку», непогашені кредитні зобов'язання ПАТ «Сумихімпром» перед якими становлять 58,9 млн. грн. В силу обставин, які можуть бути пояснені чим завгодно, крім захисту інтересів держави, представники Генеральної прокуратури і Кабінету міністрів, що беруть участь у розгляді касаційних скарг, виступили проти задоволення касаційних скарг банків, які страждають від недобросовісних дій керуючого санацією «Сумихімпром». На поставлене з неприхованим подивом суддями питання - чи є дана позиція представників держорганів їх особистою, або вона була визначена керівництвом Генпрокуратури і Кабміну - чиновники цих органів, що брали участь у розгляді справи, не змогли дати більш-менш чітку відповідь», - повідомив голова ГО «Контроль громадського майна України» Олександр Щербань.

З його точки зору, відсутність єдиної позиції у представників держорганів не тільки завдає шкоди державному «Укрексімбанку», але й перешкоджає відновленню контролю над процедурою банкрутства «Сумихімпром» з боку держави.

Читайте такожВищий господарський суд зіграв на руку Фірташу«Державний «Укрексімбанк» в силу односторонньої відмови керуючого санацією «Сумихімпром» втратив колосальні суми грошей тільки на курсовій різниці. І ризикує, поряд з іншими банками, які кредитували «Сумихімпром», взагалі втратити право на стягнення належних коштів. Однак, набагато сумніший той факт, що окремі представники держорганів, замість того, щоб відстоювати інтереси держави, систематично підіграють Фірташу та С.Льовочкіну, цілі яких, швидше за все, складаються в юридичній ліквідації «Сумихімпром» та взятті під свій контроль цілісного майнового комплексу цього унікального підприємства», - вважає О.Щербань.

30 вересня 2014 року Вищий господарський суд України визнав незаконною односторонню відмову керуючого санацією ПАТ «Сумихімпром» І.Лазаковича від виконання кредитних договорів з банками, в т.ч. з «Укрексімбанком». Даний факт є достатньою підставою, як мінімум, для розгляду судом питання про припинення повноважень І.Лазаковича, як керуючого санацією ПАТ «Сумихімпром», у зв'язку з допущеними грубими порушеннями закону. А також для залучення І.Лазаковича до кримінальної відповідальності за дії, які потягли за собою умисне заподіяння шкоди в особливо великому розмірі державному банку.