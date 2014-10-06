Вільногірський та Іршанський ГЗК не будуть готувати до приватизації в цьому році

Фонд державного майна України (ФДМУ) своїм наказом від 3 жовтня виключив цілісні майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату зі списку об'єктів, що підлягають підготовці до приватизації у 2014 році, повідомляє сайт Фонду.

Як повідомляв УНІАН, після закінчення терміну оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК компанією бізнесмена Дмитра Фірташа «Кримський Титан» Кабмін зобов'язав Мінекономрозвитку закріпити право господарювання на підприємствах за державним підприємством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

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Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК (Житомирська обл) здійснює видобування ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн в рік. Вільногірський ГМК (Дніпропетровська обл.) щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.