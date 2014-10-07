Світова асоціація виробників знизила прогноз споживання сталі

Світова асоціація виробників сталі зменшила свої очікувані показники на 2014 та 2015 роки. Така ситуація спричинена, серед іншого, слабким зростанням попиту на сталь в Китаї, а також кризою в Україні, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на агентство Reuters.

За оновленим прогнозом, світове споживання сталі в 2014-2015 роках зросте лише на 2%, йдеться в повідомленні Асоціації, опублікованому в понеділок, 5 жовтня.

Раніше очікувалось, що зростання на 2014 та 2015 роки становитиме 3,1 та 3,3% відповідно. Таким чином, наступного року виробництво досягне лише майже 1,6 мільярда тонн.

Пожвавлення, яке відбувалось в другій половині 2013 року, не продовжилось в останні місяці, заявив голова економічного комітету Асоціації Юрґен Керкгофф. У 2013 році споживання сталі зросло на 3,8%.

Нагадаємо, через бойові дії на Донбасі була паралізована робота шахт та металургійних заводів.

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Світова асоціація виробників сталі представляє інтереси близько 170 компаній, на які припадає близько 85% світового виробництва сталі.