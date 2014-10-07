Донбас втратив 80% свого економічного потенціалу

Економічний потенціал Донецької й Луганської областей у результатівторгнення Російської Федерації втрачено для України приблизно на 80%, повідомив на брифінгу у Клубі Кабінету міністрів заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Роман Качур.

«Ми можемо сказати, що на цій території (Донецької і Луганської областей) економіка впала приблизно на 80%. Очевидно, це чинить як прямий, так і опосередкований вплив на економіку України в цілому», - сказав Качур.

Він також уточнив, що в Луганській області на даний момент зупинені 19 з 23 системоутворюючих підприємств, а в Донецькій області, за даними Мінекономрозвитку, «близько 50%».

Читайте такожНа донецькому заводі «Топаз» бойовики розмістили свої казарми – працівникиРаніше Світовий банк оцінив внесок Донецької і Луганської областей у валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 16%.

Антитерористична операція ведеться на території Донецької і Луганської областей з 15 квітня 2014 року. Як відзначав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, щодня проведення АТО вимагає бюджетних асигнувань обсягом близько 80 млн грн.