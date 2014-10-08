Доцільно створення Міжвідомчої робочої групи з питання «Сумихімпром» - експерт

Таку думку висловив віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин В'ячеслав Бутко.

«Неузгодженість дій низки держорганів у питаннях, що стосуються проблемної ситуації навколо «Сумихімпром», викликає подив і тривогу. Як повідомляють ЗМІ, представники дочірнього підприємства НАК «Нафтогаз України» компанії «Газ України» - на судовому засіданні не солідаризувалися з позицією Фонду державного майна, тим самим сприяючи тому, що підприємством продовжують керувати ті ж менеджери, при яких «Сумихімпром» було визнано банкрутом. Природно, при такому дисонансі у позиціях окремих державних органів не доводиться сподіватися на відновлення платоспроможності цього стратегічно важливого для економіки України підприємства, майже 100% акцій якого належить державі», - вважає Бутко.

Нагадаємо, 30 вересня 2014 року відбулося засідання Вищого господарського суду України у справі «Сумихімпром», в якому розглядалася касаційна скарга ФДМ. Як стало відомо, представник ДП «Газ України» що брав участь в судовому засіданні , не висловив підтримки позиції ФДМ, а також не заперечував проти вимог, висунутих компаніями, підконтрольними Фірташу та Льовочкіну, які мають більшість в комітеті кредиторів підприємства.

Крім того, під час розгляду у Верховному суді України касаційної скарги банків, зобов'язання по кредитах перед якими в односторонньому порядку відмовився виконувати «Сумихімпром», представники Генеральної прокуратури і Кабінету міністрів виступили проти задоволення касаційних скарг банків, які страждають від недобросовісних дій керуючого санацією «Сумихімпром».

Відзначимо, що в числі банків, терплять збитки через односторонньої відмови керуючого санацією «Сумихімпром» Лазаковича погашати залучені підприємством кредити, знаходиться і державний «Укрексімбанк».

«З метою координації дій органів влади, які повинні бути спрямовані на зміну складу комітету кредиторів ПАТ «Сумихімпром», зміну керівника санації та розпорядника майна підприємства, відновлення його платоспроможності, доцільно створення Кабміном спеціальної Міжвідомчої робочої групи, рекомендації яких будуть обов'язковими до виконання всіма державними органами, які беруть участь у процесах навколо «Сумихімпром».

Вважаю, що для забезпечення ефективної роботи в склад Міжвідомчої робочої групи необхідно включити представників Громадської робочої групи з розв'язання проблем титанової галузі України», - вважає віце-президент Центру досліджень корпоративних відносин Бутко.