Екс-міністрів Захарченка і Проскурякова підозрюють у заволодінні держмайном на 160 млн гривень

Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України розслідують причетність екс-міністрів Віталія Захарченка та Олега Проскурякова до заволодіння державним майном в особливо великих розмірах на суму близько 160 млн грн.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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Зокрема, у рамках відкритого 13 червня 2014 року Генпрокуратурою за матеріалами СБУ кримінального провадження за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України розслідується факт заволодіння державним майном в особливо великих розмірах на суму близько 160 млн грн при проведенні процедури банкрутства ТОВ "Закарпатполіметали" та ТОВ "Карпатська рудна компанія", до яких причетні колишні міністри внутрішніх справ України Віталій Захарченко та екології та природних ресурсів України – Олег Проскуряков.

У рамках слідства триває розшук вказаних екс-керівників, зазначає СБУ.