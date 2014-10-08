Кабмін обмежить споживання газу хімічною промисловістю

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» гарантує транспортування будь-якого імпортного газу, який завозитиметься на територію України за корпоративними імпортними контрактами, укладеними між суб’єктами підприємницької діяльності, зокрема підприємствами хімічної промисловості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Що стосується хімії. Нам треба перезимувати. І тому урядом будо прийнято рішення про введення лімітів та застосування обмежень споживання газу суб’єктами хімічної промисловості. – сказав Яценюк. - Що ми пропонуємо? НАК «Нафтогаз України» надаватиме дозвіл будь-яким компаніям на укладання угод на придбання газу і НАК «Нафтогаз» забезпечить транспортування газу по імпортним поставкам будь-яким суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі хімічним компаніям».

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Яценюк зазначив, що сьогодні важливо пережити зиму. «Якщо постане питання, між тим, обігріти країну, чи забезпечити додаткові обсяги виробництва на хімічних заводах, ми оберемо – обігріти країни. Разом з тим, уряд для забезпечення суб’єктів підприємництва, які виготовляють мінеральні добрива та інших заводів прийняв рішення надати можливість будь-кому завозити газ – ми його протранспортуємо, і нехай підприємства працюють. Обіцяли завезти – завозьте», - резюмував Яценюк.