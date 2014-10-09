Продажі нових автомобілів в Україні впали удвічі

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у січні-вересні впали на 54% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 76 799 штук, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

Продажі нових легкових автомобілів у вересні знизилися порівняно з серпнем на 9,6%, а порівняно з вереснем 2013 року – впали на 71,5% - до 5 788 одиниць.

Ключовим чинником, що сформував таку динаміку, є вихід з ринку великої кількості споживачів, орієнтованих на автомобілі економ-класу. Як наслідок, на тлі загального падіння попиту відбувається збільшення частки автомобілів вищого цінового діапазону, сказано в повідомленні.

За даними "Укравтопрому", лідером легкового авторинку у вересні 2014 року стала японська Toyota, що реалізувала 974 автомобілів, що на 29,6% менше, ніж у вересні 2013 року. На другому місці – вітчизняний ЗАЗ - 434 автомобілів, падіння порівняно з вереснем 2013 року становило 75,5%. Далі розташувалися німецькі Volkswagen (- 67,6%), французький Renault (- 46,1%) і корейський Hyundai (- 83,5%).

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Як повідомляв УНІАН, продажі нових автомобілів за підсумками 2013 року зайняли дві третини від загального обсягу первинного авторинку й становили 232,894 тис. одиниць. Із них легкових автомобілів продано 213,3 тис. штук, комерційних – 16,4 тис., автобусів – 3,2 тис.

Довідка УНІАН. Асоціацію автовиробників України «Укравтопром» створено в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України, - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.