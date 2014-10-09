Продан: міністерству не вистачає 1,5 мільярда на закупівлю вугілля

Міністерство енергетики та вугільної промисловості оцінює обсяг додаткового фінансування, необхідного для оплати вугілля для підприємств теплогенерації, на рівні 1,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході брифінгу в Києві міністр Юрій Продан.

«Необхідний фінансовий ресурс для закупівлі вугілля для теплогенерації - до кінця року - 1,5 млрд грн, - сказав міністр. - Ми сподіваємося, що найближчим часом буде прийнято рішення (про виділення коштів - УНІАН), і ми чекаємо на це рішення».

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Продан зазначив, що Україна вже почала спрацьовувати дефіцитне вугілля. «Поки що це незначні обсяги, але тенденція неприємна», - сказав Продан.

За словами Продана, Міненерговугілля не одержало рішення Національної комісії з державного регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг про додаткові кошти на закупівлю вугілля, яке імпортується за новими цінами. «Ми сподіваємось, що в найближчі два дні комісія ухвалить рішення. Якщо таке рішення не ухвалять, то може бути зупинка постачання вугілля на ТЕС, що призведе до введення графіків обмежень постачання електроенергії», - наголосив Продан.

Раніше міністр відзначав, що до кінця року Україна планує імпортувати 5,6 млн. тонн вугілля, аби компенсувати наявний дефіцит.

Україна вперше за тривалий період приступає до імпорту енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт. Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Нестача газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.