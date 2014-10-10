Росія знайшла «отруту» в українській деревині

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) виявила у деревостружкових плитах (ДСП) виробництва української компанії «Кроно-Україна» неприпустиму кількість формальдегіду.

«При дослідженні зазначеної продукції виявлено перевищення допустимого рівня міграції в повітряне середовище формальдегіду. Формальдегід належить до речовин 2-го класу небезпеки, є клітинною отрутою і канцерогеном, шкідливо впливає на репродуктивні органи, дихальні шляхи, очі, шкірний покрив і центральну нервову систему», - говориться в повідомленні Росспоживнагляду.

У зв'язку з цим відомство з 13 жовтня забороняє ввезення продукції «Кроно-Україна» на територію Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, разом із агресією російських бойовиків у східних областях України, Россільгоснагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск і на українських експортерів. На сьогоднішній день в РФ заборонено ввезення української молочної продукції, свинини і продуктів з неї, картоплі, ряду іншої рослинницької продукції, а також істотно обмежені постачання м'яса птиці, кондитерської продукції, плодоовочевої продукції та рибних консервів, соків, алкоголю і пива.

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Довідка УНІАН. Компанія «Кроно-Україна» заснована в 2000 році. Входить до складу швейцарської групи Swiss Krono Group. На сьогоднішній день до складу підприємства входять три виробничі філіали, розташовані у Львівській, Івано-Франківській і Харківській областях. Виробничі потужності компанії становлять більш як 700 тис. куб. м деревної плити на рік.