Польща обіцяє Україні не припиняти реверс газу і готова допомогти з вугіллям

Маршалок Сенату Республіки Польща Богдан Борусевич запевняє, що його країна буде виконувати свої зобов'язання щодо реверсного постачання газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради керівників парламентів європейських країн з головою Верховної Ради Олександром Турчиновим сьогодні в Києві.

"Польща буде виконувати свої зобов'язання, і ми й надалі будемо постачати газ до України", - сказав Борусевич.

Також він заявив, що Польща готова поставляти вугілля до України.

"У Польщі є великі запаси вугілля, приблизно 10 мільйонів тонн. Я знаю, що у вас проблеми з вугіллям, і я хочу вам сказати, що ми маємо про це поговорити", - сказав Борусевич.

Як зазначив маршалок, існують різні домовленості, але, тим не менш, в "Україні дефіцит, а в Польщі надлишок".

Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною Європейського Союзу, через яку Україна почала транспортувати газ у так званому реверсному режимі, але, в той же час, вона має найменші технічні можливості для таких поставок: близько 1,5 млрд кубометрів газу в рік.

Найбільше палива Україна може прокачувати через Словаччину - до 10 млрд кубометрів щорічно. Ще близько 4 млрд кубометрів газу Україна може прокачувати через Угорщину.

Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан заявляв, що до кінця року Україна планує імпортувати 5,6 млн тонн вугілля, щоб компенсувати наявний дефіцит.