Україна наростила виробництво феросплавів на 25%

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Згідно з повідомленням, виробництво силікомарганцю збільшилося на 30,2% - до 593,6 тис. тонн, феромарганцю - на 24,3%, до 74,8 тис. тонн, феросиліцію - на 10,5%, до 111,7 тис. тонн.

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Як повідомили в УкрФА, зростання виробництва спостерігається навіть в умовах зупинки виробництва на Стахановському заводі феросплавів через бойові дії на сході України.

Також повідомляється, що виробництво марганцевого концентрату на збагачувальних комбінатах в Україні за 9 місяців зросло на 8,7% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 852,1 тис. тонн, марганцевого агломерату - на 22,5%, до 234,7 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, від 1 грудня 2012 року Запорізький і Стахановський заводи феросплавів були змушені зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати підприємствам економічно обґрунтовані тарифи на електроенергію.

Підприємства відновили виробництво 1 березня 2013 року після підписання у лютому меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів і феросплавними заводами, яким уряд зобов'язався знизити на третину вартість електроенергії для СЗФ і ЗЗФ.

Причому Нікопольський завод феросплавів через високу ціну на електроенергію був змушений у минулому році зупинити частину виробничих потужностей.

18 грудня 2013 року Кабмін продовжив дію меморандуму для Запорізького і Стахановського феросплавних заводів на 2014 рік, крім того, дія документа розширилася ще на два підприємства - Нікопольський завод феросплавів і Побузький феронікелевий комбінат.

Довідка УНІАН. Виробництвом феросплавів в Україні займаються Нікопольський, Запорізький і Стахановський феросплавні заводи, а також Побузький феронікелевий комбінат. Ця продукція експортується у країни СНД, ЄС, Азії, Африки.

Марганцеву руду у країні видобувають Орджонікідзевський і Марганецький гірничо-збагачувальні комбінати.

Україна у 2013 році скоротила випуск феросплавів на 14,9% - до 872,2 тис. тонн.