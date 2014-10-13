Створення міжвідомчої робочої групи щодо «Сумихімпром» - шлях до відновлення платоспроможності підприємства

«Громадська робоча група з вирішення проблемних питань титанової галузі України вже звертала увагу органів влади на факти, що свідчать про штучне доведення до банкрутства ПАТ «Сумихімпром», організоване групою осіб на чолі з Д.фірташем, партнером якого є С.Льовочкін, про свідоме затягування санації підприємства і відсутність узгодженого плану санації, наслідком чого може бути ліквідація підприємства з метою розпродажу його активів. Але реакція на звернення, за деякими винятками, переважно відсутня», - йдеться у зверненні.

Гостра необхідність створення Міжвідомчої робочої групи з питання відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром» обумовлена тим, що ситуація з банкрутством підприємства, майже 100% акцій якого знаходяться в держвласності, не контролюється державою, а окремі дії, що чиняться держорганами, не системні і не ефективні. Держава не має впливу на прийняття рішень комітетом кредиторів «Сумихімпром», який сформований із компаній, підконтрольних Фірташу та С.Льовочкіну.

Комітет кредиторів підприємства очолює І.Лазакович, який протягом тривалого часу працював в компаніях, афілійованих з Д.Фірташем, а з 2010 року обіймав посаду голови правління «Сумихімпром». На думку членів Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України, саме дії И.Лазаковича, що складаються в закупівлі сировини і матеріалів за завищеними цінами у компаній, підконтрольних Фірташу, і в продажу продукції «Сумихімпром» за ціною нижче собівартості компаніям, підконтрольним Д.Фірташу, стали причиною неплатоспроможності «Сумихімпром». Таким чином, є підстави говорити про навмисне доведення «Сумихімпром» до банкрутства.

«Дії держорганів у розслідуванні неправомірних дій, які призвели до банкрутства «Сумихімпром», схожі на імітацію активності без зацікавленості в результаті. Це свідчить про відсутність координації дій і єдиної позиції держорганів і кредиторів «Сумихімпром» з держсектора економіки. Відновлення контролю держави над ПАТ «Сумихімпром», уникнути ліквідації підприємства можливо лише за умови впровадження механізмів, які дозволять держорганам, задіяним у процедурі банкрутства, і кредиторам з держсектору економіки:

- швидко і кваліфіковано розробити єдиний системний підхід, позицію і план дій, спрямованих на відновлення платоспроможності «Сумихімпром», в першу чергу шляхом зміни комітету кредиторів, керівника санації та розпорядника майна підприємства, узгодження реального плану санації та/або мирової угоди у справі про банкрутство;

- приймати рішення щодо координації запланованих термінових дій, необхідних для запобігання ліквідації та відновлення платоспроможності «Сумихімпром»;

- взаємодіяти з іншими кредиторами «Сумихімпром», які зацікавлені у відновленні платоспроможності підприємства, а також з представниками експертного середовища та громадськості», - йдеться у відкритому зверненні Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України до прем'єр-міністра А.Яценюку.

Члени Громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України пропонують Кабінету міністрів створити міжвідомчу робочу групу з питань відновлення платоспроможності ПАТ «Сумихімпром» з метою оперативної розробки єдиного плану дій державних органів, установ та підприємств, задіяних у процедурі банкрутства «Сумихімпром», координації їх дій, спрямованих на відновлення участі держави в управлінні ПАТ «Сумихімпром» та відновлення його платоспроможності, взаємодії з іншими кредиторами підприємства, зацікавленими у відновленні платоспроможності «Сумихімпром».