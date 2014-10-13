Львівська ОДА ініціює націоналізацію ЛАЗу та інших підприємств області



Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні заявив під час прес-конференції у Львові перший заступник голови Львівської ОДА Йосиф Ситник.

«З метою збереження унікальних виробництв, Львівською облдержадміністрацією ініціюється повернення до державної власності колишніх державних підприємств, які були штучно доведені до банкрутства. ОДА звернулася до профільних міністерств напрацювати нормативно-правові документи про націоналізацію (повернення до державної власності) підприємств в Україні та ініціює внесення змін у законодавство України про приватизацію», - зазначив він.

Як повідомив перший заступник голови Львівської ОДА, на сьогодні чинне законодавство не передбачає можливості реприватизації після реалізації попередніх інвестиційних умов, а розглядає лише можливість повторного продажу об’єкта приватизації на аукціоні або конкурсі за умови невиконання інвестиційного договору, а також нормативно не врегульоване проведення процедури націоналізації в Україні.

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За словами Ситника, «олігархічно-кланова модель економіки поставила низку підприємств всієї України та Львівщини на шлях руйнування».

Він пояснив, що спершу підприємство купувалося, далі — доводилося до занепаду його власниками, які володіють аналогічними підприємствами, і таким чином відбувалося усунення з ринку конкурента. Ситник наголосив, що підприємства, котрі займаються подібною діяльністю, є успішними, вони активно працюють і розвиваються.

Він вважає, що за таким алгоритмом на Львівщині були доведені до занепаду колишні державні підприємства: ВАТ завод «Львівсільмаш», Львівський автобусний завод, Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат, ВАТ «Стрий Авто» (Стрийський автобусний завод), Дрогобицький долотний завод, ВАТ «Львівський завод Автонавантажувач».

«Підприємства штучно виводилися з державної власності. Це унікальні підприємства для Львівщини, де працювали тисячі людей. Підприємства займають великі площі, мають розвинену інфраструктуру та унікальне обладнання. Ми хочемо, щоб в Україні був закон, який дозволить повернути до державної власності, а згодом реприватизувати ті підприємства, які були штучно знищені. Нехай до нас прийде реальний власник, щоб ця компанія була публічною, з нормальною кредитною та бізнесовою історією та надала чіткий бізнес-план свого розвитку», - сказав Ситник.