Американська General Electric купує найбільшу в світі вертолітну компанію
Сума угоди - $1,78 млрд.
Американська General Electric погодилася купити найбільшу в світі вертолітну лізингову компанію Milestone Aviation Group за $1,78 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.
Пропонована угода відкриє GE доступ на ринок майже 2 тис. важких вертольотів, які доставляють робочих та обладнання на офшорні нафтові і газові платформи, йдеться в статті.
Читайте такожСША готові почати обговорення пом'якшення санкцій проти Росії або ввести новіІрландська Milestone була заснована в 2010 році Річардом Сантулли. За підтримки Jordan Co. та інших компаній Milestone зібрала вертолітний парк на $2,8 млрд і розмістила замовлення приблизно на $3 млрд.
Очікується, що угоду GE і Milestone закриють у 2015 році.