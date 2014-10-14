Американська General Electric купує найбільшу в світі вертолітну компанію

Американська General Electric погодилася купити найбільшу в світі вертолітну лізингову компанію Milestone Aviation Group за $1,78 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Пропонована угода відкриє GE доступ на ринок майже 2 тис. важких вертольотів, які доставляють робочих та обладнання на офшорні нафтові і газові платформи, йдеться в статті.

Читайте такожСША готові почати обговорення пом'якшення санкцій проти Росії або ввести новіІрландська Milestone була заснована в 2010 році Річардом Сантулли. За підтримки Jordan Co. та інших компаній Milestone зібрала вертолітний парк на $2,8 млрд і розмістила замовлення приблизно на $3 млрд.

Очікується, що угоду GE і Milestone закриють у 2015 році.