Українські санкції можуть коштувати російським імпортерам $2,5 млрд





Торговельні обмеження щодо російського імпорту, які можуть бути введені Україною у рамках реагування на торговельні обмеження українського експорту на російському ринку, торкнуться 830 тарифних ліній і обернуться втратами для російських товаровиробників в обсязі близько 2,5 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам в.о. міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій П'ятницький.

«Якщо говорити про той перелік (торговельних обмежень - УНІАН), який підготувала Росія, то сумарно це стосується 25% нашого традиційного експорту до Росії. Це приблизно 3,5 млрд дол. нашого експорту, якщо взяти за 2013 рік, - сказав П'ятницький. - З нашого боку (відповідні заходи - УНІАН) - це десь 830 тарифних ліній. Це охоплює менший обсяг імпорту з Росії - десь приблизно в обсязі 2,5 млрд дол.».

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Причому П'ятницький зазначив, що на поточний момент український експорт до Росії вже впав на третину. Водночас, Мінекономрозвитку не поспішає із введенням відповідних торговельних обмежень щодо російських товарів на своєму ринку і продовжує приймати рекомендації українських товаровиробників з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на обмеження імпорту української продукції на російському ринку запропонувало вилучити з режиму вільної торгівлі з Російською Федерацією низку товарів і товарних груп, включаючи продукти харчування, алкоголь, тютюн, мінеральні добрива, гуму і гумові вироби, трикотаж, текстиль та текстильні вироби, парфумерну продукцію, скло і низку інших товарів. Загальний перелік включив 94 позиції і був остаточним, оскільки був винесений на обговорення громадськості.

Пізніше у Мінекономрозвитку уточнили, що мова йде про набір точкових санкцій щодо російських компаній і товарів, що не представляють так званий критичний імпорт.

Від початку року Російська Федерація запровадила цілу низку обмежень щодо українського експорту, особливо експорту аграрної продукції та промислових товарів. Негативне сальдо торгівлі товарами України з Росією в першому півріччі 2014 року склало 2,46 млрд дол. Причому, за інформацією Мінфіну, загальні втрати українських експортерів від торговельних обмежень з РФ можуть скласти за підсумками 2014 року не менше 5 млрд дол.