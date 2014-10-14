Росія збирається до кінця року подати перший позов у СОТ проти України

Росія до кінця 2014 року має намір подати у Світову торгову організацію (СОТ) позов до України щодо введення нею антидемпінгового мита на ввезення нітрату амонію з РФ.

Як повідомляє РИА Новости, про це заявив журналістам директор департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку РФ Максим Медведков.

"Найближчим часом, до кінця року, ми розглядаємо можливість подачі позову у зв'язку з прийняттям Україною антидемпінгових заходів щодо російського нітрату амонію", - сказав Медведков.

Нагадаємо, Україна в липні втричі підвищила мита на ввезення нітрату амонію з Росії (з 11,91% до 36,03%) та продовжила строк дії ще на п'ять років. Дане рішення було прийнято на підставі заяви підприємств Ostchem, що входять до складу фінансово-промислової Group DF Дмитра Фірташа. Вони апелювали до того, що ціна на газ для українських заводів азотної хімії та російських виробників істотно відрізняється.

Медведков відзначив, що Україна встановила ці антидемпінгові мита з використанням енергокоректувань, як це робив Євросоюз, проти якого Росія вже подала відповідний позов до СОТ. "Ми вважаємо, що ці заходи не відповідають правилам СОТ", - пояснив представник Мінекономрозвитку РФ.

У разі, якщо Росія подасть позов, це стане першим українсько-російським торговим конфліктом, який буде розглядати СОТ.