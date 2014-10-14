Кременчуцький автоскладальний завод змінив директора

19:17, 14 жовтня 2014
Промисловість
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Днями новим директором підприємства призначений Біліченко, який працював заступником директора підприємства з виробництва

Фото УНИАН

Директором виробничого об'єднання "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) призначений Віталій Біліченко замість Миколи Черниша.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на засіданні президії міськради повідомив екс-директор підприємства Черниш.

За його словами, днями новим директором підприємства призначений Біліченко, який працював заступником директора підприємства з виробництва.

Причини свого звільнення Черниш називати не став, відзначивши, що тепер більше часу присвячує родині та агробізнесу.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

КрАСЗ у 2013 році збільшив виробництво автомобілів в 2,7 разу - до 9049 шт.

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