Кременчуцький автоскладальний завод змінив директора
Днями новим директором підприємства призначений Біліченко, який працював заступником директора підприємства з виробництва
Директором виробничого об'єднання "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) призначений Віталій Біліченко замість Миколи Черниша.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на засіданні президії міськради повідомив екс-директор підприємства Черниш.
За його словами, днями новим директором підприємства призначений Біліченко, який працював заступником директора підприємства з виробництва.
Причини свого звільнення Черниш називати не став, відзначивши, що тепер більше часу присвячує родині та агробізнесу.
Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р.
Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".
Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.
КрАСЗ у 2013 році збільшив виробництво автомобілів в 2,7 разу - до 9049 шт.