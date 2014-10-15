Збитки металургійної галузі перевищили 16 млрд гривень

Металургійна галузь України за підсумками січня-серпня наростила збитків (негативний фінансовий результат до оподаткування) порівняно із січнем-серпнем 2013 року у 2,1 разу, або на 8,7 млрд грн - до 16,4 млрд грн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні за вказаний період знизився на 11%, а ціни на прокат чорних металів у середньому зросли на 25,3% (у гривневому еквіваленті), що дозволило отримати прибуток від операційної діяльності у розмірі 5,6 млрд грн. Водночас через втрати від курсової різниці (під час переоцінки валютних позикових коштів та відсотків за ними) отримано від'ємний фінансовий результат», - сказано в повідомленні «Металургпрому».

За даними «Металургпрому», чистий дохід (виручка) метпідприємств від реалізації продукції за 8 місяців зросла на 21,6% і склала 115,1 млрд грн.

Значно зросли кредиторська і дебіторська заборгованості метпідприємств, які станом на 1 вересня склали, відповідно, 136,9 млрд грн. (+25,1 млрд грн до аналогічного періоду 2013 року) та 69,8 млрд грн (+13,5 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України за підсумками 2013 року скоротила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) порівняно із 2012 роком на 22,3%, або на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Україна через війну опустилася на одну сходинку в рейтингу виробників сталі.