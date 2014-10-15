Toyota відкликає близько 2 млн автомобілів по всьому світу

Японська компанія Toyota відкликає 1,75 мільйона автомобілів по всьому світу через технічні несправності.

Як передає РИА Новости з посиланням на Франс Прес, в автомобілях Toyota виявлено три дефекти, які здатні призвести до виникнення пожежі або позначитися на експлуатаційних характеристиках гальмівної системи. За даними представників компанії, подібні дефекти є також і у автомобілів Lexus.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Toyota вирішила відкликати 690 тисяч пікапів в США через можливі проблеми з задньою підвіскою.

Toyota Motor Corporation є найбільшим підрозділом Toyota Group і лідером японської індустрії з виробництва автомобілів. Була заснована в 1937 році. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Тойота, префектура Айті, штат співробітників близько 300 тисяч осіб.