Toyota відкликає близько 2 млн автомобілів по всьому світу
В автомобілях Toyota виявлено три дефекти, які здатні призвести до виникнення пожежі або позначитися на експлуатаційних характеристиках гальмівної системи
Японська компанія Toyota відкликає 1,75 мільйона автомобілів по всьому світу через технічні несправності.
Як передає РИА Новости з посиланням на Франс Прес, в автомобілях Toyota виявлено три дефекти, які здатні призвести до виникнення пожежі або позначитися на експлуатаційних характеристиках гальмівної системи. За даними представників компанії, подібні дефекти є також і у автомобілів Lexus.
Наприкінці вересня повідомлялося, що Toyota вирішила відкликати 690 тисяч пікапів в США через можливі проблеми з задньою підвіскою.
Toyota Motor Corporation є найбільшим підрозділом Toyota Group і лідером японської індустрії з виробництва автомобілів. Була заснована в 1937 році. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Тойота, префектура Айті, штат співробітників близько 300 тисяч осіб.