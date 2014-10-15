На Донбасі бойовики готуються присвоїти місцеві підприємства - РНБО
На Донбасі бойовики терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» планують провести інвентаризацію підприємств, що не працюють, з метою їх привласнення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"За оперативними даними, керівництво терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» має намір провести до 1 листопада інвентаризацію місцевих підприємств, що не працюють, після чого незаконно їх привласнити", - сказав Лисенко.
Він також зазначив, що терористи запровадили щомісячні побори з місцевого населення. Зокрема, цими поборами вони обклали тих, хто видобуває вугілля, таксистів, працівників ринків. Причому терористи вимагають від місцевих жителів платити «данину» готівкою.
Раніше повідомлялося, що терористи вивозять український урожай в Росії.