ВВП впаде нижче песимістичних прогнозів через знищення бойовиками промисловості на Донбасі - Шлапак

Про це повідомив в інтерв'ю ТСН міністр фінансів України Олександр Шлапак.

"Якщо ще у липні у нас були такі-сякі позитивні очікування, то після того, як російські бандити поміняли тактику і фактично почали винищувати виробничий сектор на Сході України, промисловість буде реагувати. Таким чином, ми бачимо ситуацію трохи гірше", - пояснив міністр.

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Ситуація з валютним балансом в Україні погіршилася не в останню чергу через знищення східної промисловості, адже ті підприємства, за словами міністра, давали 30% валютної виручки держави.

Ситуацію ускладнюють не лише воєнні дії, але і погіршення економічних відносин із Росією. "Погіршується через війну на Сході, у першу чергу. Погіршується і через стосунки з Росією, так, наприклад, ми не доберемо експортних ресурсів через конфлікт із Росією близько 5 мільярдів доларів. Але, в основному, погіршується ситуація з валютним балансом. І тут основний удар приймає на себе Національний банк", - повідомив Шлапак.

Водночас міністр фінансів закликає не піднімати паніку і не виставляти економічну ситуацію у країні лише у чорному світлі, адже на даний момент Україні вдалося розрахуватися з усіма кредиторами за всіма зобов'язаннями та виплатити заробітну плату.

Погашені не лише зобов'язання уряду, але і "Нафтогазу" та Укравтодору. Хоча до кінця року очікують погіршення ситуації, зокрема, уряду не вистачає коштів, щоб забезпечити постачання газу на зиму, проте допомога від МВФ, Світового банку та інших позичальників надходить вчасно, без проблем, і міжнародні установи оптимістично бачать співпрацю з Україною.

"Пані Лагард ( Крістін Лагард - чинний директор-розпорядник МВФ - прим.ред.) уже озвучила своє ставлення: ми готові надати Україні стільки ресурсів, наскільки амбітними будуть ресурси та економіка, щоб їх проводити. Тим самим ми отримали запевнення, що у випадку погіршення ситуації, ми зможемо істотно наростити міжнародну підтримку. Однак від нас чекають рішучих і сильних реформ", - розповів голова Мінфіну.

Раніше повідомлялося, що в МВФ позитивно оцінили заходи, вжиті НБУ для стабілізації валютного ринку.