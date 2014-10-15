ОБСЄ продовжує фіксувати перевезення вугілля з України в Росію

Про це йдеться в щотижневому звіті спостережної місії ОБСЄ оприлюдненому в середу.

Зокрема, наголошується, що вантажні конвої продовжують перевозити вугілля з Луганської області в Росію.

"Кожен день команди спостерігачів продовжують фіксувати конвої від 5 до 7 вантажівок, які їдуть в Україну і назад. Вантажівки за повідомленнями перевозять вугілля з України в Російську Федерацію. Кілька разів спостерігачі бачили, як російські митники перевіряли, чи були вантажівки порожніми при виїзді з Російської Федерації", - сказано в звіті.

Читайте такожНа Донбасі бойовики готуються присвоїти місцеві підприємства - РНБОПри цьому зазначається, що як повідомлялося раніше, вантажівки перевозять вугілля з України в РФ, тому що прикордонна залізнична колія з російського пункту пропуску "Гуково" в український пункт пропуску "Червонопартизанськ" (Луганська область) нібито не працює.

"Однак, спостерігачі чули звук потяга з боку України 10 жовтня", - сказано в звіті.