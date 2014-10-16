Тoyota відкликає понад 420 тисяч автомобілів класу люкс

11:21, 16 жовтня 2014
Промисловість
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Відкликанню підлягають п'ять моделей, включаючи Lexus GS, що зійшли з конвеєрів у період із 2006 по 2011 рік.

REUTERS

Японський автоконцерн Toyota оголосив про відкликання ще 423 тис. автомобілів класу люкс у зв'язку з виявленими дефектами. Це вже другий великий відгук японського автогіганта за останні два дні, пише ТАСС.

Повідомляється, що відкликанню підлягають п'ять моделей, включаючи Lexus GS, що зійшли з конвеєрів у період з 2006 по 2011 рік. У них був виявлений дефект у системі подачі палива, який потенційно може призвести до його загоряння. Більшість авто, що підлягають безкоштовному ремонту, було реалізовано на американському ринку, проте частково відгук торкнеться і внутрішнього японського ринку. Наголошується, що повідомлень про будь-які інциденти, пов'язані з цією несправністю, не надходило.

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У середу японський автоконцерн повідомив про відкликання близько 1,75 млн проданих автомобілів по всьому світу. Відкликанню підлягають 17 моделей - зокрема Lexus LS, Crown Majesta і Auris, що зійшли з конвеєрів у період із 2006 по поточний рік. Причиною такого великого відкликання став аналогічний дефект у системі подачі палива, а також деформація одного з елементів гальмівної системи, яка знижує її ефективність.

Із початку поточного року "Тойота" відкликала вже понад 11 млн проданих автомобілів через дефекти.

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