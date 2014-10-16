Chrysler відкликає понад 900 тисяч автомобілів

Американський автовиробник Chrysler, який контролює італійський концерн Fiat, оголосив сьогодні про відкликання з ринку майже 907 тис. автомобілів у зв'язку з виявленням низки дефектів, повідомляє Прайм.

Сервісна акція зачіпає 470 тис. позашляховиків Jeep Grand Cherokee і Dodge Durango, седанів Dodge Charger, Dodge Challenger і Chrysler 300. Всі машини - 2011-2014 модельних років. У цих автомобілів виявлений дефект електрогенератора, що може призвести до раптової зупинки двигуна. Автовиробник заявив, що йому відомо тільки про одне дорожній інцидент, який був викликаний даною несправністю.

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Крім того, у 437 тис. позашляховиків Jeep Wrangler 2011-2013 модельних років виявлений дефект системи обігріву бічних дзеркал, який може викликати коротке замикання. Chrysler заявив, що йому невідомо про будь-які інциденти, викликані цією проблемою.

Приблизно 750 тис. несправних автомобілів були продані в США, 55 тис. - в Канаді, 8 тис. - в Мексиці, решта - в інших країнах світу. Автовиробник пообіцяв безкоштовно відремонтувати всі машини, які підлягають відкликанню.