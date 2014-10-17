Європарламент наступного тижня може продовжити торговельні преференції для України

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам спікер Європарламенту Жюм Ду Гійо (Jaume Duch Guillot).

За його словами, ці та інші питання винесені на пленарне засідання Європарламенту, яке відбудеться від 20 до 23 жовтня у Страсбурзі.

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Як сказав Ду Гійо, голосуванню за новий склад Єврокомісії будуть передувати слухання, під час яких депутати оцінять кандидатів на посади єврокомісарів від Словенії Віолетту Булц і Лароша Сефковича.

Як відомо, Булц замінила раніше запропоновану від Словенії Оленку Братушек, яка відмовилася від посади єврокомісара з питань транспорту після того, як її не затвердив Європарламент. Сефкович запропонований на посаду віце-президента Єврокомісії з питань енергетики. Ця сфера відповідальності раніше належала до компетенції Братушек.

«Якщо конференція президентів у вівторок, 21 жовтня, дасть зелене світло, то у середу вранці відбудуться дискусія і голосування. Це буде голосування з голосу, і для прийняття рішення потрібна буде проста більшість», - сказав Ду Гійо.

Крім того, у понеділок, 20 жовтня, комітет з питань міжнародної торгівлі прийме рішення щодо продовження автономних торгових преференцій Європейського Союзу для України. Безпосередньо обговорення цього питання на пленарному засіданні Європарламенту відбудеться у середу, а голосування - у четвер, 23 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Україна буде просити збільшити квоти на постачання сільгосппродукції в ЄС.